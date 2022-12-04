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04 Aralık 2022 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 16:40:00

Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

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Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar yağışıyla da sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise Şehitler Mahallesi bölgesinde aniden bastıran kar çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Yolda yürüyen bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bazı besiciler de koyunlarını evlerinin bahçelerinde otlatmaya çalıştı.

Susuz ilçesi ile Kars-Göle kara yolunda da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Güvenlik güçleri yolu kullanan sürücülere, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

ARDAHAN

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda da sis görüş mesafesini düşürdü.

Etiketler : kars ardahan kar sis ulaşım
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