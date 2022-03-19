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19 Mart 2022 Cumartesi 20:35:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 20:35:00

Kars-Iğdır kara yolunda tipi: Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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Kars-Iğdır kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.

Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı.

Etiketler : umke kara yolu kar yağışı
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