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Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
23 Aralık 2023 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 11:08:00

Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Beyaza bürünen tarihi Kars Kalesi ve çevresi dron ile görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar her tarafı beyaza bürüdü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ile Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Süleyman Koç, çok güzel kar yağdığını belirterek, "Allah'ın izniyle kayak sezonumuzu açıyoruz, bütün misafirleri bekliyoruz." dedi.

Erzincan

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan bölge trafik ekipleri, kar yağışının artmasıyla Sivas istikametine gidecek tır ve ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermiyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimleri karla beyaza büründü.

Bazı noktalarda kar buzlanmaya neden oluyor.

Etiketler : kars erzincan ardahan
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