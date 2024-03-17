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17 Mart 2024 Pazar 10:34:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 10:34:00

Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, kışın ağır geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor.

Yılın 6 ayı karla kaplı ilçedeki Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen komando birlikleri eğitim alıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri ve operasyon gibi zorlu görevlere hazırlanan komandoların karla kaplı sarıçam ormanlarında dondurucu soğukta gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeği aratmıyor.

Kadın askerlerin de aralarında bulunduğu komandolar, karla kaplı arazide "hedik" (kar ayakkabısı) ile intikal edip hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

KARDAN MEVZİLERDE DONDURUCU SOĞUKTA GECEYİ GEÇİRİYORLAR

Komandolar, yaptıkları iglo, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu gibi mevzilerde geceyi geçirip, dondurucu soğukta barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımlarını gerçekleştiriyor.

Kayak takımlarıyla da zaman zaman karlı arazileri aşan komandolar, operasyon faaliyetlerinin yanında çığda hayat kurtarmayı da öğreniyor.

Arama ve kurtarma köpeği "Helme" ile çığ tatbikatı yapan komandolar, senaryo gereği kar kütlesi altında kaldığı tespit edilen kişinin kısa sürede yerini tespit etti.

Kayıp kişiye hızlıca ulaşan komandolar, yaralıyı kar motoruyla kara yolunda hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Kayakla araziden indikten sonra hedefleri tam isabetle vuran komandoların dosta güven düşmana korku veren zorlu tatbikatları görüntülendi.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri er tatbikat
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