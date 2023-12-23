Kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı
Kaynak: AA
Adana'da kargoya verilen kolilerde klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo dağıtım merkezine ulaşan iki kolide uyuşturucu bulunduğunu yönünde bilgi aldı.
Kolileri inceleyen ekipler, klima yedek parçalarıyla karşılaştı.
Yedek parçaların kapağını söken ekipler, 110 bin uyuşturucu hap buldu.
Ekipler, uyuşturucuyu kargoya veren kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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