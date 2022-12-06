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06 Aralık 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 15:00:00

"Kardeş Yumruğu"nda hedefler tam isabetle vuruldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Pirekeşkül Tatbikat Alanı'na geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un eşlik ettiği Bakan Akar tatbikat alanına gelişinde tören mangasını selamladı.

Tatbikata ilişkin brifing alan bakanlar Akar ve Hasanov beraberindeki komutanlarla seyir yerine geçti.

Tatbikat için özel hazırlanan ve üzerinde "Kardeş Yumruğu" yazılı şapkaları takan Akar ve Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video konferansla görüştü.

Görüşmenin sonunda iki bakanın başarı dilekleri ile tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bölümü başladı.

TOPÇU BATARYALARINDAN HEDEFLERE BASKI ATIŞI

Soğuk ve karlı havada düzenlenen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryalarının, belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinden sonra ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik taarruzlarına geçildi.

Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, hava kuvvetleri unsularının yakın hava desteğindeki komandoların senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin tek tek ele geçirmesiyle tamamlandı.

FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Başarılı personele ödül veren bakanlar Akar ve Hasanov daha sonra video konferans yöntemiyle tatbikata katılan birliklere hitap etti.

Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla düzenlenen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.

20 Kasım'da başlayan "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'yla, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden personelin yanı sıra tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar kardeş yumruğu türkiye azerbaycan tatbikat
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