VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LeBron James'e kötü haber! Oğlu kalp krizi geçirdi
Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi
Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da
Suudi Arabistan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
Pakistan Savunma Bakanı: Her vatandaşın silaha ihtiyacı var
Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz
25 Temmuz 2023 Salı 18:05:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 18:05:00

Kardeş ülkeden "ANKA" adımı: Test süreci başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da test denemelerine başlandı.

Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında yapılıyor.

Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.

ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.

Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.

Etiketler : insansız hava aracı ANKA TUSAŞ kazakistan
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Karadeniz kadını Asuman

Karadeniz kadını Asuman
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX