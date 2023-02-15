Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
Türkiye'de meydana gelen çifte depremlerin ardından herkesten önce yardıma koşan kardeş ülke Azerbaycan'da canlı yayın sırasında spikerin söyledikleri duygulandırdı. Spiker, 'Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş, cıngıl (çakıl taşı) bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur' diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden halen kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.
Depremi ilk gününde ise yardımımıza koşan ilk ülke kardeş ülke Azerbaycan olmuştu. Daha önce Azerbaycan'da neyi var neyi yoksa otomobiline yükleyip Bakü'ye doğru yola çıkan Server Beşirli'den sonra bu defa da bir haber spikeri gündem oldu.
Canlı yayın sırasında duygulandıran bir konuşma yapan spiker, "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl (çakıl taşı) bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" sözlerine yer verdi.
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