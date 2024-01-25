25 Ocak 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 09:00:00
Kardelen koparmanın cezası 387 bin lira
Baharı müjdeleyen ve koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktı.
Manisa Spil Dağı Milli Parkına yaklaşık bir haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçeklerinin beklenenden en az 1 ay önce çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.
Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktığı öğrenildi.