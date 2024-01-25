Kardelen koparmanın cezası 387 bin lira

Manisa Spil Dağı Milli Parkına yaklaşık bir haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçeklerinin beklenenden en az 1 ay önce çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktığı öğrenildi.