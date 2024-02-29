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29 Şubat 2024 Perşembe 10:37:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 10:37:00

Karayollarında yük taşımacılığı yüzde 57'ye indirilecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi planlıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi planlıyoruz.

Etiketler : abdülkadir uraloğlu izmir canlı
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