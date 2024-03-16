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16 Mart 2024 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 08:53:00

Karayılan AK Parti'yi hedef aldı! Bebek katilleri Ramazan'ı hatırladı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a İBB adaylığını geri çektiren PKK elebaşlarından Murat Karayılan “AK Parti'ye oy vermek günah” açıklaması yaptı.

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, örgüte yakın internet sitelerine yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın kendileri üzerindeki yoğun baskısından söz ederek, "Bu zulmü kim yapıyor? İşte bu rejim yapıyor, AKP yapıyor. AKP bugün Kürt halkı için bir zebani gibidir, bir zalimdir. Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda biri gidip bu katillere, bu zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır" dedi. CHP'li yöneticilerle benzer dil kullanan teröristbaşı, "Bunlar hırsızdır. Hiç kimse hırsızlara, zalimlere oy vermemeli" diye konuştu.

ADRES GÖSTERDİ

Karayılan'ın, oy için gösterdiği adres ise şaşırtmadı. Terör örgütü elebaşı, "İnsan halkı için, ulusu için, adalet için oyunu kullanmalı. Bir yandan ırkçı, faşist, zulümkar bir zihniyet var, bir de buna karşı mücadele edenler, direnenler, özgürlük ve demokrasi isteyenler, adil paylaşıma dayalı yaşam isteyenler, adalet isteyenler var. Bundan daha iyi bir şey var mı? İnsan bunu esas almalı" ifadelerini kullandı. Karayılan, ayrıca, "Newroz'da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz" dedi.

Etiketler : pkk murat karayılan ak parti
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