Karayılan AK Parti'yi hedef aldı! Bebek katilleri Ramazan'ı hatırladı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a İBB adaylığını geri çektiren PKK elebaşlarından Murat Karayılan “AK Parti'ye oy vermek günah” açıklaması yaptı.
Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, örgüte yakın internet sitelerine yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın kendileri üzerindeki yoğun baskısından söz ederek, "Bu zulmü kim yapıyor? İşte bu rejim yapıyor, AKP yapıyor. AKP bugün Kürt halkı için bir zebani gibidir, bir zalimdir. Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda biri gidip bu katillere, bu zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır" dedi. CHP'li yöneticilerle benzer dil kullanan teröristbaşı, "Bunlar hırsızdır. Hiç kimse hırsızlara, zalimlere oy vermemeli" diye konuştu.
ADRES GÖSTERDİ
Karayılan'ın, oy için gösterdiği adres ise şaşırtmadı. Terör örgütü elebaşı, "İnsan halkı için, ulusu için, adalet için oyunu kullanmalı. Bir yandan ırkçı, faşist, zulümkar bir zihniyet var, bir de buna karşı mücadele edenler, direnenler, özgürlük ve demokrasi isteyenler, adil paylaşıma dayalı yaşam isteyenler, adalet isteyenler var. Bundan daha iyi bir şey var mı? İnsan bunu esas almalı" ifadelerini kullandı. Karayılan, ayrıca, "Newroz'da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz" dedi.
- Karayılan AK Parti'yi hedef aldı! Bebek katilleri Ramazan'ı hatırladı
- "Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek"
- "Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür"
- İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama
- "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız"
- Turgut Altınok'tan gençlerden emeklilere müjdeler! Projelerini bir bir açıkladı