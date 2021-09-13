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13 Eylül 2021 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 18:23:00

Karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza

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Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden anne, baba ve çocuklarına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptıkları sırada hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada sürücü T.K'nin temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Ekipler, araçta bulunan sürücünün eşi S.K. ve oğlu M.C.K'nin de HES kodu sorgulamasında temaslı olduğunu belirledi.

Karantina kuralını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan aile, ürettikleri yoğurtları müşterilerinin evlerine bırakmak için dışarı çıktıklarını öne sürdü.

Aile, karantinaya devam etmeleri için polis ve denetim ekipleri refakatinde evlerine götürüldü.

Etiketler : Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Karantina
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