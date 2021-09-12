Karantinada okul yok, yarın testler başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin ilk haftasını değerlendirdi: "Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim-öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Kovid-19 vakası ya da yakın teması nedeniyle 14 gün eğitime dijital platformlardan devam edecek." Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından rastgele seçilecek okullarda PCR tarama testleri yarından itibaren başlıyor. En deneyimli sağlık kadrolarının görevlendirildiği okullarda yapılacak testler tamamen veli iznine tabi tutulacak.

AKŞAM