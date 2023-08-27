Karamollaoğlu'ndan seçim itirafı: Acemilik yaptık

6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerle ilgili itiraflarda bulunan Karamollaoğlu, ''Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı" diyerek şunları söyledi: "Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? En fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu."