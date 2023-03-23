Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı

6'lı koalisyonun ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya Camii'nin bir kısmının turistlere açılabileceği önerisinde bulundu.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, bir televizyon programının canlı yayının da konuştu.

Karamollaoğlu'nun Ayasofya Camii'ne yönelik sözleri ise tepkilere neden oldu.

Ayasofya Camii'nin bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir."