Karamollaoğlu'ndan ilginç itiraf: AK Parti'den yüzde 20-30 koparmalarını bekliyorduk, olmadı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan canlı yayında itiraf gibi açıklama geldi. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı" ifadesinde bulundu.

Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri Karamallaoğlu, AK Parti'den ayrılıp parti kuran isimlere yönelik şunları söyledi:

AK Parti'den ayrılanlar kendileri ile beraber o topluluğu taşıyamadılar. Gerek başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu gibi bir arkadaşın gerek Ali Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilenen bir kişinin ve geçmişte cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ün... Bunları bir bütün olarak ele aldığımız zaman bu ayrılmaların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeyi sağlayacağını düşünürdüm ama olmadı