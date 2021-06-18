Karamollaoğlu'ndan ilginç itiraf: AK Parti'den yüzde 20-30 koparmalarını bekliyorduk, olmadı!

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18 Haziran 2021 Cuma 12:32:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 12:32:00

Karamollaoğlu'ndan ilginç itiraf: Ayrılıkların, AK Parti tabanında çözülmeyi sağlayacağını düşünüyordum ama olamadı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül üçlüsü için, "Bu ayrılıkların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeyi sağlayacağını düşünüyordum ama olmadı" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan canlı yayında itiraf gibi açıklama geldi. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı" ifadesinde bulundu.

Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri Karamallaoğlu, AK Parti'den ayrılıp parti kuran isimlere yönelik şunları söyledi:

AK Parti'den ayrılanlar kendileri ile beraber o topluluğu taşıyamadılar. Gerek başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu gibi bir arkadaşın gerek Ali Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilenen bir kişinin ve geçmişte cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ün... Bunları bir bütün olarak ele aldığımız zaman bu ayrılmaların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeyi sağlayacağını düşünürdüm ama olmadı
Etiketler : Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı AK Parti Davutoğlu ve Babaca
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