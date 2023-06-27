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Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak açıklama... "Aldığı oyun yüzde 8'i dışarıdan geldi"
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27 Haziran 2023 Salı 22:16:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 22:16:00

Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak açıklama... "Aldığı oyun yüzde 8'i dışarıdan geldi"

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekili seçimlerinde CHP'nin aldığı oy oranının yüzde 17 olduğunu iddia etti. Karamollaoğlu, "En az 7 veya 8'i CHP dışından gelen oydur." dedi. Karamollaoğlu'nun bu açıklamalarına CHP tabanından tepkiler gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan yedili koalisyonda yerel seçimler için istatistikler saçılmaya başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ana muhalefet partisinin ve ittifaktaki kendileri de dahil diğer küçük partilerin toplam oy oranlarını açıklayarak yerel seçimler öncesi CHP'ye üstü kapalı teklifte bulundu.

"ALDIĞI OYUN EN AZ YÜZDE 8'İ CHP'NİN DIŞINDAN GELDİ"

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelen oydur. Bu benim kanaatim. Bunu da ispatlayacak halim yok. Herkes kendisi 'hadi oradan sende' diyebilir.

Ama bu bana göre gerçek. Çünkü bundan önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yüzde 25'i tutturamadı. Onun için biz bazı gerçekleri görmezsek, o zaman cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir konu milletvekili seçimine girdiğiniz zaman aldığını oy ayrı bir konudur."

Etiketler : saadet parti temel karamollaoğlu chp seçim sonuçları
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