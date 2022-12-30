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30 Aralık 2022 Cuma 15:28:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 15:28:00

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş vetosu: Bunu söylemek cahilce, Erdoğan ezip geçer

Kaynak: Star

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday olmaları durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buldozer gibi ezip geçeceğini ifade etti.

Siyasetin nabzı seçim yaklaştıkça artıyor.

2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kaldı.

Muhalefet, 6'lı masada buluşsa da adaylıkta mutabakat yok.

Son dönemde ise parti ve liderler arasındaki çekişme kamuoyuna yansıyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri adaylık için sık sık geçse de bu isimleri destekleyenler arasında büyük bir güç savaşı var.

Bu durumu Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, röportaj yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu.

"ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I BULDOZER GİBİ EZER GEÇER"

Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında şansları olamadığını söyledi.

Karamollaoğlu, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikiminii mali imkanlarınıi yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer." dedi.

Etiketler : 6'lı masa Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmamoğlu Yavaş
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