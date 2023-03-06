Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala aday konusunda mutabakata varamayan 6'lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamlesiyle dağıldı. Olaylı geçen son toplantıda Akşener ile Karamollaoğlu arasında yaşananları aktaran Gazeteci Latif Şimşek, "Kesin bilgi olarak söylüyorum. Akşener ile Kılıçdaroğlu tartışırken Karamollaoğlu araya girip Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 12. kez toplanan 6'lı masa, İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi üzerine dağıldı.
"YETER ARTIK SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ"
Şimşek, "Bir anda ortam elektrikleniyor ve o anda Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini tahmin etmişsinizdir. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda biraz tatlı-sert yeri geldiğinde de sert konuşan bir yapısı var. Ben bunu kesin bir bilgi olarak öğrendim bugün. Ama Temel Bey 'Ben böyle bir şey söylemedim' derse belki de kaynaklarımızı açıklamak durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.
"SİZ BİLİRSİNİZ"
Bu sözler üzerine Akşener'in masayı terk etmek için ayağa kalktığını belirten Şimşek, "Ahmet Davutoğlu araya girip ortamı yumuşatacak ifadeler kullanmış ve daha sonra Akşener oturmuş. Fakat bir süre sonra ortam yine elektrikleniyor. O zaman da 'Beş imza ile açıklayalım' diyor Kemal Bey. Meral Hanım da 'Siz beşiniz karar alıyorsanız bana ne gerek var kalkayım' diyor. Kemal Bey de 'Siz bilirsiniz' diyor." dedi.
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