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18 Temmuz 2023 Salı 18:52:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 18:52:00

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli mahkemece tutuklandı

Kaynak: AA

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Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğinin öğrenilmesi üzerine şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 99,05 gram metamfetamin , 0,75 gram bonzai, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.H.P, A.B, E.A ve H.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Etiketler : karaman uyuşturucu satıcıları operasyon
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