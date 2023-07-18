Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğinin öğrenilmesi üzerine şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 99,05 gram metamfetamin , 0,75 gram bonzai, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.H.P, A.B, E.A ve H.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.



