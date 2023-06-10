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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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10 Haziran 2023 Cumartesi 20:37:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 20:37:00

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, uygulama noktalarından birinde bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki A.T. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Etiketler : karaman emniyet uyuşturucu operasyonu
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