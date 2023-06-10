Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, uygulama noktalarından birinde bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki A.T. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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