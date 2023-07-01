VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek"
Bakan Özhaseki: 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık
Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:08:00

Karaismailoğlu: Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin "1000 yıllık Denizci Ülke" mirasına sahibi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin, "Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyetine son veren, denizlerdeki kapitülasyonları kaldıran Kabotaj Kanunu'nun ilanının 1935'ten bu yana "1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Açıklamasında milli egemenliğe vurgu yapan Karaismailoğlu, "Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır. Bu Kanun, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilan ettiği 'tam bağımsızlığının', karasularındaki egemenliği ile pekiştirilmesidir. Bu kazanım, bugünkü denizciliğimizin ve ulusal ekonomimizin her geçen gün artan büyüme ve rekabetçiliğinin temelini oluşturmuş, denizcilik sektörümüzün gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır. Türk Milletinin gurur günlerinden 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin "1000 yıllık Denizci Ülke" mirasına sahibi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

"Milli bağımsızlık bizim kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, Mavi Vatan'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki meşru haklarının ifadesi ve bu haklardan kaynaklı olarak deniz yetki alanlarındaki işlev ve faaliyetlerinin temel kaynağını teşkil ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, uluslararası hukuk tarafından tanınmış bütün haklara sahip çıkmaya ve milletin çıkarlarını korumaya sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, "Mavi Vatan"ın Türkiye'nin egemenlik alanının, karasal sınırları ile birlikte denizlerine de uzandığı ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

"TÜRK SAHİPLİ GEMİ FİLOSUNUN KAPASİTESİ 39 MİLYON DEDVEYT TONU AŞTI"

Karaismailoğlu, 1926 tarihli Kabotaj Kanunu'nun aynı zamanda Türk denizciliğinin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi açısından büyük bir itici güç olduğuna dikkati çekerek, "1 Temmuz deniz gücünün sadece donanmadan ibaret olmayıp, ticaret filosu, gemi inşa sanayisi, limancılık faaliyetleri, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ve diğer tüm yardımcı hizmetleri bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Ülkenin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri almasının herkesin ortak amacı ve ülküsü olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde büyüyeceğinin ve güçleneceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, 2002'den beri denizcilik alanında sağlanan gelişime dair verileri de paylaştı. Türk sahipli gemi filosunun kapasitesinin 39 milyon dedveyt tonu (DWT) aştığını ve Türkiye'nin dünyanın en büyük gemi filosuna sahip 14'üncü ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Karaismailoğlu, 2002-2022 yılları arasında bu alandaki artışın yüzde 339'a ulaştığını bildirdi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının son 20 yılda yüzde 185 artarak 542,6 milyon tona, elleçlenen konteynerlerin ise yüzde 533 artarak 12,4 milyon TEU'ya ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı'nın, aynı zamanda denizcilik sektörünün önündeki zorlukları ve hedefleri gözden geçirmek için de bir fırsat olduğunu belirtti.

"TÜM DENİZCİLERİMİZİN PRUVALARI NETA, RÜZGARLARI KOLAYINA OLSUN"

Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak öngörüsüyle atılan adımlar, Türk denizciliğini dünya standartlarında bir seviyeye getirecektir. Deniz çevresini koruma, deniz güvenliği, deniz kaynaklarının kullanımında sürdürülebilirlik, denizcilik eğitimi ve kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular, denizciliğimizin gelecekteki başarıları için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız vesilesi ile ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmetle anıyor ve sektörde emeği geçenlerin, denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Tüm denizcilerimizin pruvaları neta, rüzgarları kolayına olsun. Allah selamet versin."

Etiketler : adil karaismailoğlu türkiye mavi vatan kabotaj denizcilik ve kabotaj bayramı
Nişanladılar

Nişanladılar
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Helallik istedi

Helallik istedi
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX