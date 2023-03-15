VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
"Türkiye Fintek Rehberi" yayımlandı
Askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı
FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" açıklaması
"Finlandiya'ya verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz"
"Tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık"
"(Adıyaman) 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ed...
Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak
"Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak"
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Avrupa Konseyi'nden "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" için mesaj
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü
"Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız"
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı
15 Mart 2023 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 14:28:00

Karaismailoğlu: (Adıyaman) 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu, şiddetli yağışlardan etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde 1 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu belirterek "160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde kuvvetli yağış ve selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat depremlerinden bu yana Adıyaman'da olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, olağanüstü afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba verdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve komşu şehirlerde yoğun yağışın da etkili olduğunu, yağışın sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam ettiğini bildirdi.

Yağışa karşı tedbir aldıklarını ancak yağmurun kuvveti nedeniyle sel oluştuğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmurun kuvveti nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde maalesef 1 vefatımız, 3 kaybımız var. Şu anda kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz, 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda netice almak için bizler de buradayız. DSİ ve kara yolları ekiplerimiz, jandarmamız ve emniyet personelimiz bütün gücüyle bölgede. Adıyaman merkezde de etkilenen çadırlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Oradaki vatandaşlarımızı da yurtlara ve okullara almak için arkadaşlarımız seferber oldular ve çoğunu tahliye ettik. Tut ilçesinde dün geceden itibaren yağmurun şiddetiyle ciddi hasarlar oluştu. Herhangi bir olağandışı duruma mahal vermemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Amacımız kayıplarımızın bir an önce bulunması. Vatandaşlarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, bir taraftan depremle ilgili faaliyetlere yoğun bir şekilde devam ederken diğer taraftan da selle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Bütün gücümüz, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte afet bölgesinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Etiketler : adil karaismailoğlu yağış sel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX