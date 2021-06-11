'Karagümrük çetesi'ne şafak baskını! 'Gözaltı sayısı artabilir'

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11 Haziran 2021 Cuma 08:35:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 08:35:00

'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Etiketler : Karagümrük çetesi OPERASYON İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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