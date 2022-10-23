Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulanmaya devam ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart'ta yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı, bununla birlikte Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı.

İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 3 bin 917 saat seyir ve 1131 saat uçuş gerçekleştirildi.

Gözetleme faaliyetleri, Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edilirken gerekli bilgi paylaşımının da yapıldığı belirtildi.

- SAS TİMLERİ DÖRT MAYINI İMHA ETTİ

26 Mart'ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Son olarak 19 Ekim'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın daha SAS timleri tarafından imha edildi.