Karadeniz'de İHA gerilimi: ABD, Rusya arasında sıcak temas
Kaynak: IHA
Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait İHA'nın Rusya sınırlarına yaklaşması üzerine hava savunma sistemleri tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üzerinde keşif yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaştığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinde Rus hava radar sistemleri tarafından Rusya sınırlarına yaklaşan bir insansız hava aracı tespit edildi. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı. İHA'nın ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA'sı olduğu anlaşıldı. Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla yabancı keşif İHA'sı Rusya Federasyonu sınırlarından 'U' dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken, Rus sınırlarının ihlali önlendi." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu müdahalenin uluslararası kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, "Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi." denildi.
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