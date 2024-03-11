Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 03.10'da Samsun Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Samsun ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ekipler saha taramalarını sürdürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karadeniz - Samsun Körfezi -[17.48 km]Atakum (Samsun)
Tarih:2024-03-11
Saat:03:10:17 TSİ
Enlem:41.48806 N
Boylam:36.36639 E
Derinlik:18.27 km
Detay:https://t.co/QsaC2kdr4N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi