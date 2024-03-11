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Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem
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11 Mart 2024 Pazartesi 03:35:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 03:35:00

Karadeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

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AFAD, saat 03.10'da Samsun Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Samsun ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekipler saha taramalarını sürdürüyor.

Etiketler : samsun deprem afad atakum samsun körfezi
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