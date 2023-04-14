Karadeniz ‘Çöpdeniz'e dönüyor

Yeşille mavinin birleştiği Karadeniz de sorumsuzların gazabına uğradı. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi sahilindeki dolgu alanına dökülen çöp ve inşaat artıkları kötü bir görüntü oluşturdu. Ortaya çıkan manzara korkuttu.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karadeniz sahilinde oluşturulan dolgu alanına dökülen çöp ve inşaat artıkları tepkilere neden oluyor. Son olarak Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi sahilindeki dolgu alanına dökülen çöp ve inşaat artıkları kötü bir görüntü oluştururken, bölge havadan görüntülendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, çöp ve inşaat artıkları dökülen alan ile ilgili zaman zaman kendilerine şikâyetler geldiğini, ilgili yerlere sorunu aktarmalarına rağmen soruna çözüm bulamadıklarını söyledi.

'EVSEL ATIK' YA DA 'ÇÖP' DEĞİL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise dolgu sahasına iddia edildiği gibi çöp değil hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları döküldüğünü savundu. Yazılı açıklamada "Çarşıbaşı ilçemizde söz konusu alana, yönetmeliğe uygun ve kontrollü bir şekilde döküm yapılmaktadır. Bu atıklar, evsel atık veya 'çöp' değildir. Alanda yapılan denetim neticesinde de mevcut atıkların inşaat, yıkıntı ve hafriyat atığı olduğu tespit edilmiştir. Evsel atık toplama işi Büyükşehir Belediyesi'nde olmayıp ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.