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04 Şubat 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 15:45:00

Karadeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji karadeniz fırtına
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