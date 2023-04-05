Karadeniz gazında boru hattı tamamlandı!

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05 Nisan 2023 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 19:03:00

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.

Etiketler : Sakarya Gaz Sahası Türkiye Petrolleri Karadeniz gazı

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