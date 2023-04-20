Karadeniz gazında tarihi gün!

Karadeniz gazında büyük gün bugün. Yerli doğal gaz karaya çıkarılacak, şebekeye bağlanacak. Törende, meşaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakacak.



85 milyon nefesini tuttu, gözler, Karadeniz'de...

Yerli doğal gaz bugün karaya çıkarılacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşanacak büyük gurura, Türk halkı düzenlenecek törenle şahitlik edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meşaleyi yakacak. Karadeniz gazı resmen devreye alınacak.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebeke çalışmaları tamamlandı.

Gaz 170 kilometrelik boru hattı ile Filyos İşleme Tesisi'ne getirilecek. Borularla ulusal sisteme bağlanacak.

Günlük üretime 10 milyon metreküp ile başlanması hedefleniyor. Sahadaki üretim 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkarılacak.

KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü.

Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı bilgisi verildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

MAYISIN İLK YARISINDA EVLERE VERİLECEK

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek.

Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak.

Yerli gazın mayısın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.

FAZ-2 ÜRETİMİYLE TÜM KONUTLARIN GAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak.

Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor.

KARADENİZ GAZI İÇİN 50 CİVARINDA DESTEK GEMİSİ GÖREV YAPIYOR

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde Türkiye'nin deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev yapıyor. Projede 40 bin veri toplama noktası kullanılıyor.

Veri toplama noktalarından elde edilen bilgilerle, vanaların açılıp kapanması da dahil olmak üzere, tüm sistem Türk mühendislerce geliştirilen ve neslinin ilk örneği olan ZEKİ adlı dijital ikiz teknoloji kullanılarak uzaktan kumanda ediliyor.

KARADENİZ'DE GAZ KEŞFİNİN SERÜVENİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.

Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.