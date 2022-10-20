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20 Ekim 2022 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:59:00

Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz

Kaynak: İHA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesaplarından, “Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz” açıklamasıyla bir video paylaşıldı. Videoda, Karadeniz'de gazın karaya taşınması ve işlenmesi için bir günde neler yapıldığını anlattı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, "Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz" başlığıyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra alanında uzman yabancı gemiler de yer alıyor.

Videoda, Sakarya Gaz Sahası'nda bir günde neler yapıldığı anlatılırken, görüntülerde Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra, Castorone, Simon Stevin, Seven Arctic, Seven Pegasus ve Seven Oceanic gemilerinin Sakarya Gaz Sahasında üstlendikleri görevlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Milli enerji alanında Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Sakarya Gaz Sahası, önemli bir enerji HUB'u olacak. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenirken, ikinci fazda 40 milyon metreküp gazın vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın çıkarılmasında Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri aktif rol alıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan "Fatih" sondaj operasyonunu, "Kanuni" sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ve kuyu akış testlerini üstlenirken, "Yavuz" ise Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin operasyonları sonrasında görev verilen lokasyona giderek son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin gururu olan sondaj gemileri, çalışmalarını 24 saat esasına göre yapıyor.

DENİZİN 2 BİN 200 METRE ALTINA TESİS KURULUYOR

Öte yandan, denizin 2 bin 200 metre altında kurulacak tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. 23 Ağustos 2022 tarihinde Filyos Limanı'na varan Simon Stevin Gemisi, serilen boru hatları ve kordon bağı hattının üzerine taş dolgu yapıyor. Bu gemilerden 6 Temmuz tarihinde Filyos Limanı'na varan ve halen çalışmalarına devam eden "Castorone", Karadeniz'in derin kısımda kalan 10 inçlik boruların serilmesi ve montajı işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, devam eden işlemlerinin arasında MEG (Mono Etilen Glikol) hattı için de boru serimi yapıyor. Seven Pegasus Gemisinin ilk görevi ise Boru Hattı Güzergah Araştırması oldu. Aynı gemi şu anda Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak boru hattı sonlandırma ünitelerini ve "Mudmat" adı verilen deniz zeminine kurulan çelik yapının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Suyun 3 kilometre altındaki operasyonları gerçekleştirebilecek yeterlilikte olan Seven Artic Gemisi de Deniz Tabanı Üretim Tesisinde yer alacak olan doğal gazın iletim hattına bağlanmasını sağlayan vana ve borulama sisteminin Vakumlu Temel Kazığa yerleştirme işlemlerini üstlendi. Ağır inşaat işleri gemilerinden ikinci olan Seven Oceanic Gemisi ise, ilk 30 kilometrelik sığ alanda boruların serim işlemlerine devam ediyor. Toplam 170 kilometre uzunlukta olan Kordon Bağı Hattının denizden 30 kilometre kadar açığa seriminden sorumlu olan gemi, çeşitli ekipmanların yerleştirilmesinden de sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

KARA TESİSLERİNDE ALT-ÜST YAPI ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM

Proje doğrultusunda karada yer alan Gaz Alım ve İşleme Tesisinde de alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alanın inşaat işleri önemli oranda ilerlerken, enerjilendirme için yapılan çalışmalar kara tarafında devam ediyor. Ayrıca, denizden gelen gazın donmasını engelleyecek olan ve yine denizden gelen gazın sudan ayrışmasını sağlayacak olan ekipmanların kurulumları da yapılmaya başlandı

Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gaz Alım İşleme Tesisi Seven Pegasus Gemisi
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