Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni 20 Nisan'da... Bakan Dönmez incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi son hazırlıkları havadan inceledi.
Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.
Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor.
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.
Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.
Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.
Büyük Güne Son 4 ⏳— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 16, 2023
Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor.��
�� Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe. pic.twitter.com/6UwqGCrb8j
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