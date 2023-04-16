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Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni 20 Nisan'da... Bakan Dönmez incelemelerde bulundu
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16 Nisan 2023 Pazar 23:20:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 23:20:00

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni 20 Nisan'da... Bakan Dönmez incelemelerde bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi son hazırlıkları havadan inceledi.

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor.

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.

Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Etiketler : bakan dönmez karadeniz gazı milli enerji
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