Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti su tutmaya başladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı tamamlanan, 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Haslı Göleti su tutmaya başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan göletin, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Haslı Gölet'inde çalışmalar tamamlanarak su tutma işlemine başlanıldı. Depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasına ve 2023 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 10 milyon 216 bin 412 lira katkı sağlanacak." ifadesi kullanıldı.