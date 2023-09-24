VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ekonomik bağların kopması yaşam standartlarını düşürür"
"Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır"
ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı
Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti
Uzaydaki 7 yıllık yolculuk tamamlandı: İlk asteroit örnekleri Dünya'ya ulaştı
ABD'nin Suriye politikası "sürdürülebilir" değil
24 Eylül 2023 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 19:30:00

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılar S.S. ve G.İ. gözaltına alındı. Adreslerde, 2 bin 853 sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : karabük karabük tutuklama uyuşturucu operasyonu
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX