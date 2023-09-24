Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılar S.S. ve G.İ. gözaltına alındı. Adreslerde, 2 bin 853 sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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