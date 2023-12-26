Karabük'te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "tefecilik ve yağma" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 7 adreste yapılan aramada 112 uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 53 bin 250 lira tutarında 5 senet, kaşe, borçların yazılı olduğu 2 ajanda, şüpheli kişiye ait olmayan 2 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira altın ve döviz ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.