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Karabük'te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
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26 Aralık 2023 Salı 18:22:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 18:22:00

Karabük'te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA

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Karabük'te düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "tefecilik ve yağma" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 7 adreste yapılan aramada 112 uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 53 bin 250 lira tutarında 5 senet, kaşe, borçların yazılı olduğu 2 ajanda, şüpheli kişiye ait olmayan 2 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira altın ve döviz ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Etiketler : tefecilik yağma operasyonu gözaltı
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