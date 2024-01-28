28 Ocak 2024 Pazar 16:22:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:22:00
Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
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Karabük'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl merkezinden Başköy köyüne giden yolda sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yolu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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