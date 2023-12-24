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Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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24 Aralık 2023 Pazar 18:04:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 18:04:00

Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kaynak: AA

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Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazı 5 kişiyi zehirledi. Hastaneye kaldırılan aile tedavi altına alındı.

Yenimahalle Nizamı Cedit Caddesi'ndeki evine işten gelen Emir Albayrak, zile bastığında kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi.

Ailesini evde baygın halde bulan Albayrak, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Hasan, Hacer, Meriç ve Harun Berat Albayrak ile Hanife Durak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : karbonmonoksit zehirlenmesi soba gazı KARABÜK
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