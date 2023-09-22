Karabağ'daki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Karabağ'daki Ermeni grupların silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi.

KARABAĞ'DA SİLAH BIRAKAN ERMENİLER İÇİN AF ÖNGÖRÜLÜYOR

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından silahlarını bırakan Ermenilere yönelik adım geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti.

Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, "Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

800'DEN FAZLA SİLAHI TESLİM EDİLDİ



Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına ait 800'den fazla silah Rus Barış Gücü birliklerine teslim edildi.

Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silahlarını teslim etme süreci devam ediyor. Rus Barış Gücü Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında Yevlah'ta gerçekleştirilen toplantıda varılan anlaşmalar çerçevesinde, Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silah ve mühimmatlarını teslim ettiği bildirildi.

Rus Barış Gücü'nün gözetiminde yürütülen süreçte şu anda kadar 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği kaydedildi.