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24 Eylül 2023 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 18:45:00

Karabağ'daki 120 bin Ermeni, Ermenistan yolcusu

Kaynak: IHA

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Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini açıkladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ermenilerin bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.

Karabağ'daki sözde hükümet ise, Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Rus barış güçleri tarafından Ermenistan'a götürüleceğini açıkladı. Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni gruplara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunsa da söz konusu gruplar, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına devam etmişti. Azerbaycan ise, 19 Eylül'de Karabağ'da düzenlenen mayınlı saldırının ardından bölgede terörle mücadele operasyonu başlatmış ve 24 saat sonra 20 Eylül'de Ermeni silahlı gruplar teslim olmuşlardı.

Operasyonun ardından Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin haklarının garanti altına alacağını duyurmuştu.

Etiketler : ermeniler ermenistan karabağ
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