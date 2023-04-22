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22 Nisan 2023 Cumartesi 19:21:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 19:21:00

Karabağ'da Ermeni mayını ile 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Kaynak: AA

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Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şuşa ilinin Allahgulular köyü civarındaki mevzilere malzeme taşıyan kamyonun Ermeni güçlerce döşenen mayına çarptığı bildirildi.

Patlama nedeniyle araçtaki 2 askerin yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yaralıların yardımına giden başka bir askerin de anti personel mayına basarak yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 3 askere acil tıbbi müdahalede bulunulduğu, olayla ilgili bölgedeki Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Etiketler : karabağ mayın azerbaycan
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