Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen ABD'li oyuncudan Türklere alçak iftira
Kaynak: SABAH
ABD'li oyuncu Mel Gibson, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferini sonrası Türkleri hedef aldı. Gibson çektiği videoda Karabağ'daki anti-terör operasyonunu soykırım olarak adlandırdı. Gibson, 'Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor.' diyerek Türklere iftira attı.
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin hazmedemeyenler her fırsatta yalanlara başvurarak yeni provokasyonlara kalkışıyor. Erivan bile "Halk güvende" demesine rağmen Batı medyası tarafından Azerbaycan, iftiralarla hedef alınmaya devam ediyor.
MEL GİBSON'DAN TÜRKLERE ALÇAK İFTİRA
Yapılan kirli algının son örneği ise ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan geldi. ABD'li oyuncu Gibson haddini aşarak Türklere alçakça iftiralarda bulundu.
KARABAĞ ZAFERİ'Nİ HAZMEDEMEYİP PROVOKASYONA KALKIŞTI
Sabah'ın haberine göre; Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesine soykırım diyen Gibson, video çekip Türklere iftira dolu sözlere imza attı.
ETNİK TEMİZLİK YALANI
Gibson'un skandal ifadeleri: "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor."
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