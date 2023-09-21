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21 Eylül 2023 Perşembe 21:58:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 21:58:00

Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'dan alınan kalp greftinin, bir hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın'dan Antalya'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı kara kuvvetleri uçak organ nakli
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