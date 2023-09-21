Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın'dan Antalya'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın'dan Antalya'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QXvrwYa2zX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2023