Kara Kuvvetleri Komutanlığının forsu değişti

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Brövesi ve Sembolünde herhangi bir değişiklik olmadığı sadece yeni fors tasarlandığı açıklandı.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak, yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Brövesi ve Sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur."