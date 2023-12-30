Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ve gazileri ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesinin selamlarını iletti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı ve gazilerimizi ziyaret ederek Sn. Bakanımızın ve TSK Komuta Kademesi'nin selamlarını iletti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UIZFTc6wr9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2023