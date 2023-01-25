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25 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00

Kara kış kapıda! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar, kar geliyor

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Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor. Sağanak yağmur ve kar yağışı yurdun tamamını etkisi altına alacak. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 25 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurdun Batı kentlerinde, özellikle de Marmara Bölgesinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar yağmurun etkisi altında olacak birçok kentte haftanın son iki gününde kar yağışının etkili olmaya başlaması bekleniyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor. İşte detaylar...

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken, yurdun çoğunu etkisi altına alacak olan kar yağışı cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

TÜRKİYE GELENLİNDE SAĞANAK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunu göre, perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz hariç Türkiye genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 11°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 10°C

Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 10°C

Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 4°C

Az bulutlu

VAN -8°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji kar yağmur istanbul
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