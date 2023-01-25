Kara kış kapıda! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar, kar geliyor
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor. Sağanak yağmur ve kar yağışı yurdun tamamını etkisi altına alacak. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 25 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurdun Batı kentlerinde, özellikle de Marmara Bölgesinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar yağmurun etkisi altında olacak birçok kentte haftanın son iki gününde kar yağışının etkili olmaya başlaması bekleniyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor. İşte detaylar...
Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken, yurdun çoğunu etkisi altına alacak olan kar yağışı cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
TÜRKİYE GELENLİNDE SAĞANAK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunu göre, perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz hariç Türkiye genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul'un Anadolu yakası ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Az bulutlu
- RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
- İstanbul'da sıcaklıklar azalacak: Hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
- Bakan Bilgin, Karadağlı mevkidaşı Adroviç ile görüştü
- Türkkan ve Başarır için karar tarihi belli oldu
- Askerlik yerleri açıklandı
- HDP'ye kapatma davası: Erteleme talebi yarın karara bağlanacak