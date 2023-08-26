VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kore'de Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi protesto edildi
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın
Bakan Şimşek, turizm rakamlarının ekonomiye yansımasını değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:45:00

Kara av sezonu başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kara av sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan yaban domuzu ve çakal avı bugün itibarıyla başladı.

Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu tarafından belirlendi.

Bu kapsamda, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan yaban domuzu ve çakal avı Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün itibarıyla başladı. Av sezonu bitene kadar avcılık yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde Marmara hariç, kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 21 Ekim'de, Marmara'da ise 10 Ekim'de başlayacak.

Çil keklik bu av sezonunda sadece Aksaray, Ağrı, Ardahan, Ankara, Bayburt, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Sivas, Tokat, Uşak ve Van'da avlanabilecek.

Ayrıca, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı 14 Ekim'de başlayacak. Sadece Antalya'da öter ardıç ve karatavuk avı 6 Ocak 2024'ten sonra avlanılabilecek.

GÜNDE 10'DAN FAZLA BILDIRCIN AVLANAMAYACAK

Bir avcı gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'ten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak.

Öte yandan koruma altına alınan yerlerde avcılık yapılamayacak. Söz konusu yerler, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme sahaları olarak belirlendi. Bu alanlarda 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasak.

Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlerle ilgili yasal işlem yapılacak.

Etiketler : kara av sezonu yaban hayvanları bıldırcın yaban domuzu
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Artık başka projelere

Artık başka projelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX