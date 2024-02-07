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07 Şubat 2024 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 11:57:00

Kar yağışı yolları kapattı

Kaynak: AA

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Van, Muş ve Bitlis'te yoğun kar nedeniyle 298 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 199 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erciş ilçesinde görev yaptıkları okuldan dönen 3 öğretmen, otomobilin kara saplanmasıyla mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, otomobili çıkararak öğretmenlerin yola devam etmesini sağladı.

Özalp ilçesinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı.

İlçeye bağlı Boğazkesen, Kırkçalı, Şemsettin, Kalecik ve Seydibey grup mahalle yolu, tipi nedeniyle kapandı. Yolda kalan birçok araç, karla mücadele ekiplerinin zor şartlarda çalışması sonucu ilerleyebildi.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez ve ilçelerde 68 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Yol açma ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Etiketler : yerleşim yeri ulaşım yol kar
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