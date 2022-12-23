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23 Aralık 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 11:00:00

Kar ve soğuk hava geliyor

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Ülke genelinde bugün ve yarın yağış beklenmezken, pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinde bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Pazar günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul'da 14, Akara'da 5, İzmir'de 18, Antalya'da 20 Diyarbakır'da 9 derece civarında seyredecek.

Pazartesi günü, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yağmur, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde kar şeklinde olacak.

Salı günü, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kalan kesimlerin genellikle parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İç Anadolu'nu tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Perşembe günü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : kar yağış marmara karadeniz soğuk
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