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31 Ocak 2024 Çarşamba 07:03:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 07:03:00

Kar üzerinde cirit keyfi

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Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da kışın da kar üzerinde oynanıyor.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından hem köylüler hem de profesyonel sporcular tarafından eğlenceye dönüştürülerek devam ettiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Şengel Atlı Spor Kulübü sporcuları karla kaplı sahada hünerlerini ve ustalıklarını bir kez daha gösterdi.

Etiketler : cirit erzurum spor
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