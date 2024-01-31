Kar üzerinde cirit keyfi

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından hem köylüler hem de profesyonel sporcular tarafından eğlenceye dönüştürülerek devam ettiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Şengel Atlı Spor Kulübü sporcuları karla kaplı sahada hünerlerini ve ustalıklarını bir kez daha gösterdi.